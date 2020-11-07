شكرا لقرائتكم خبر عن "مدينتي" تستحق العلامة الكاملة في انتخابات مجلس النواب..تنظيم متميز وإجراءات احترازية صارمة وإقبال ضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظت مدينتي-إحدى مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة- على الريادة والتميز، حتى في انتخابات مجلس النواب، وتستحق اللجنة الانتخابية بالمدرسة البريطانية في مدينتي، أن تحصل على العلامة الكاملة في الانتخابات سواء من ناحية التنظيم المتميز، والذي لن تجده في أي لجنة على مستوى الجمهورية أو الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية خلال المشاركة بالعملية الانتخابية، وسط مشاركة ضخمة من أهالي مدينتي بالاستحقاق الدستوري، لاختيار ممثلهم تحت قبة البرلمان.

وتوافد المئات من الناخبين من مختلف المراحل العمرية على اللجنة الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينتي، منذ بدء الاقتراع صباح اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التابعة للدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وكان في استقبالهم خيمة مزودة بأحدث أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت، لتعريف كل ناخب لجنته الانتخابية، لتسهيل توجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وقبل الدخول للجنة، تواجد عدد من الشباب لقياس درجة الناخبين، للتأكد من عدم إصابة أي ناخب بفيروس كورونا، وتوزيع كمامات وأعلام مصر مجانا على الناخبين، علاوة على توفير مطهرات للتعقيم قبل وبعد الدخول للجان للوقاية من الفيروس.

كما أقام القائمون على انتخابات مجلس النواب، مجسم على شكل قبة البرلمان، كبوابة لدخول الناخبين، وتوجيهم للالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، وحددت مسار دخول وخروج الناخب بسجاد أخضر منذ دخوله للمدرسة حتى لجنته الانتخابية.

وفي السياق ذاته وفر القائمون على الانتخابات بمدينتي، ألعاب لتسلية الأطفال المشاركين مع آبائهم في التصويت بانتخابات مجلس النواب، منها رسم علم مصر على وجه الأطفال، كما وفروا كراسي متحركة لأصحاب الهمم، لمساعدتهم على المشاركة، وفي الوقت نفسه جابت شوارع مدينتي سيارات ضخمة تحمل شباب، وتذيع أغاني وطنية لدعوة سكان المدينة للمشاركة بالانتخابات، ونقل الراغبين منهم عبر أتوبيسات تقلهم مجانا، مع توزيع وجبات خفيفة على الناخبين، كما سبق أن نشرت إدارة مجموعة طلعت مصطفى كافة الاستعدات على الصفحات الرسمية للرحاب ومدينتي لتعريف السكان.

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"

• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

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مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(1)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(2)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(3)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(4)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(5)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(6)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(7)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(8)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(9)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(10)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(11)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(12)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(13)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(14)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(15)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(16)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(17)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(18)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(19)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(20)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(21)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(22)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(23)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(24)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(25)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(26)



مدينتي-تستحق-العلامة-الكاملة-في-انتخابات-مجلس-النواب..تنظيم-متميز-وإجراءات-احترازية-صارمة-وإقبال-ضخم-(27)