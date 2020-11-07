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مصرع شخص وإصابة 12 في حادث سير بالمنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 12 آخرين، اليوم السبت، في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن الشروق بأبوقرقاص.

وزار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المصابين داخل مستشفى المنيا العام، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ومحمد صلاح رئيس المدينة.

وأعرب المحافظ عن تعازيه لأسرة المتوفي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجّه المسؤولين بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين، وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.

كما وجه المحافظ، إدارة المرور، برفع السيارات من أمام مستشفي المنيا العام ومنع التزاحم والتكدس؛ لتيسير نقل المصابين من وإلى المستشفى، وتسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمة بالمستشفى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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