مصرع شخص وإصابة 12 في حادث سير بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:
لقي شخص مصرعه، وأُصيب 12 آخرين، اليوم السبت، في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن الشروق بأبوقرقاص.
وزار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المصابين داخل مستشفى المنيا العام، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ومحمد صلاح رئيس المدينة.
وأعرب المحافظ عن تعازيه لأسرة المتوفي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجّه المسؤولين بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين، وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.
كما وجه المحافظ، إدارة المرور، برفع السيارات من أمام مستشفي المنيا العام ومنع التزاحم والتكدس؛ لتيسير نقل المصابين من وإلى المستشفى، وتسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمة بالمستشفى.
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