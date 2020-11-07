قتيل ومصاب في معركة بالأسلحة الآلية لخلاف على قطعة أرض بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهدت مدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية، أسفرت عن مقتل عامل وإصابة مزارع، وجرى فض المشاجرة، ونقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وضبط طرفي المشاجرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، بلاغًا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين ووجود جثة ومصاب.

جرى إخطار اللواء فخر العربي، مدير الأمن، وبالانتقال تبين أن مشاجرة وقعت بين طرفين لخلاف على قطعة أرض زراعية، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، ما تسبب في مقتل "عامل" بعيار ناري، وإصابة "مزارع" تصادف وجوده بأرضه.

وتوصلت التحريات إلى تحديد طرف المشاجرة، وتبين أنهم 8 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، جرى استهدافهم، وضبط 5 أشخاص وبحوزتهم "2 بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و3 كيلو جرام لمخدر البانجو، و250 جرام لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و2 دراجة نارية، و5 هواتف محمولة".