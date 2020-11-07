"قومي حقوق الإنسان" يعلن تقريره الأول بشأن المرحلة الثانية لانتخابات "النواب 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستمر غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها في متابعة انتظام عملية التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل والتي تجرى يومي 7 و8 نوفمبر 2020، داخل اللجان الفرعية في 13 محافظة هي (القاهرة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – الغربية – الدقهلية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء)، واستقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغدا الأحد.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات (القليوبية، الغربية، كفرالشيخ، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد) بالإضافة إلى غرفة مكتب شكاوى المجلس، عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التي تتم داخل اللجان الانتخابية، وغرفة عمليات المجلس على اتصال دائم مع المتابعين لعملية التصويت، ورصد أي شكاوى تتعلق بالعملية الانتخاب والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل على حلها.

ويتنافس في المرحلة الثانية بجولتها الأولى 2085 مرشحا في 70 دائرة انتخابية داخل 13 محافظة على مقاعد النظام الفردي لشغل 142 مقعداً، أما على الانتخاب بنظام القائمة تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر مع قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، بينما في دائرة قطاع شرق الدلتا تأتي المنافسة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

وقام المجلس بإيفاد بعثات ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في محافظة القاهرة بمناطق (مدينة نصر، مصر الجديدة، حلوان، طره، مصر القديمة، السيدة زينب، دار السلام، المعادي، البساتين، المقطم)، وأفادت بانتظام سير العملية الانتخابية بدءا من الساعات الأولى للتصويت.

ورصد متابعو فروع المجلس بالمحافظات بعض الملاحظات المتكررة التي تتعلق بعدم كتابة أرقام اللجان على مقر اللجنة من الخارج وذلك باللجان الفرعية رقم 29،30 بمدرسة هدى شعراوي دائرة الزهور محافظة بورسعيد.

كما تم رصد دعاية انتخابية بمحافظة كفرالشيخ أمام مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية اللجنة الفرعية رقم 183 دائرة بندر كفرالشيخ، وأمام مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين لجان فرعية من 201-203 بنفس الدائرة لصالح عدد من المرشحين حيث يقوم أنصارهم بتوزيع مطبوعات مكتوب عليها اسم المرشح ورقمه.

كما تلقت الغرفة المركزية بالمجلس شكوى من نسرين شلبي أحد وكلاء المرشح محمد عبدالغنى مرشح فردي مستقل بدائرة الزيتون والأميرية تضمنت منع القضاة دخول مندوبي المرشح المذكور باللجان الفرعية رقم 1،2،3 بمدرسة المستقبل الابتدائية بالزيتون، واللجان 15،16 بمدرسة طه حسين للمكفوفين بالزيتون، واللجنة الفرعية رقم 14 بمدرسة الوادي الابتدائية بالزيتون، واللجنة الفرعية رقم 53 بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالأميرية.

وفي محافظة القليوبية دائرة شبين القناطر مدرسة نواة المحطة لجنة فرعية رقم 44 ومدرسة عرب الجنينة المشتركة لجنة فرعية رقم 10 يقوم رؤساء اللجان سابقة الذكر بمنع دخول مندوبي المرشح محمد عبدالفتاح عبدالغني فردي مستقل بينما يتم السماح لدخول مندوبي مرشحي حزب مستقبل وطن.

وأكد المجلس على ثقته بالمشاركة الفعالة للمواطنين في اختيار ممثليهم لهذا الاستحقاق الدستوري.

كما أكد على استعداده لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية على مدار الساعة.