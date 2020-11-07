مصر تدين هدم القوات الإسرائيلية منازل للفلسطينيين في قرية "حمصةً البقيعة"

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم السبت، قيام القوات الإسرائيلية بهدم أكثر من 70 منزلاً ومبنىً في قرية "حمصة البقيعة" في محافظة طوباس بمنطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المُحتلة؛

ما تسبب في تشريد عشرات الأشخاص والأطفال.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية - فى بيان صحفى أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للشرعية الدولية