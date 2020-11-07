- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان اليوم /السبت/ تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 42 ألفا و33 إصابة.
أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس وصل حتى الآن إلى 1556 حالة وفاة.. فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للمتعافين من الفيروس 34 ألفا و446 شخصا.
وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - بأنه تم تسجيل حالتي وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس و6 حالات تعاف على مدار الـ24 ساعة الماضية، مضيفة
وأشارت البيانات الواردة من الصحة الأفغانية إلى وجود 6031 حالة إصابة نشطة بالفيروس في أنحاء البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.