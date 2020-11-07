أفغانستان تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان اليوم /السبت/ تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 42 ألفا و33 إصابة.



وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - بأنه تم تسجيل حالتي وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس و6 حالات تعاف على مدار الـ24 ساعة الماضية، مضيفة

أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس وصل حتى الآن إلى 1556 حالة وفاة.. فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للمتعافين من الفيروس 34 ألفا و446 شخصا.



وأشارت البيانات الواردة من الصحة الأفغانية إلى وجود 6031 حالة إصابة نشطة بالفيروس في أنحاء البلاد.



