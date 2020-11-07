- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 12:46 مساءً
حرائق تجتاح الجزائر
اعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية ان سلسلة حرائق ”طالت 10 محافظات في البلاد، وأدت الى وفاة شخصين في محافظة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية“.
وتشهد الجزائر منذ فجر اليوم السبت، حرائق غير مسبوقة، أبرزها وهران وبجاية وتيبازة وتلمسان بشكل متزامن، أدت إلى وفاة شخصين على الأقل.
وأوضحت الحماية المدنية أن وحداتها ”تدخلت أيضا من أجل إخماد عدة حرائق للغابات على مستوى إقليم محافظة وهران، أبرزها في عين الكرمة وقديل ووادي تليلات“.
وأفاد التلفزيون الجزائرى الرسمي بأن الحرائق ”مجهولة الأسباب“، مؤكدا أن السلطات قامت بإجلاء العديد من السكان من المناطق التي شهدت حرائق ونسب التلفزيون الرسمي لمسؤولين في الحكومة الجزائرية، قولهم ”إن الكثير من الحرائق مفتعلة وتهدف إلى تأجيج الغضب الشعبى وزرع الفوضى“.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي،عن وجود ”سكان عالقون وسط النيران التي التهمت العديد من المنازل، في محافظة تيبازة“.
كانت هذه تفاصيل خبر حرائق تجتاح الجزائر… ضحيتان وخسائر مادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.