هاينة.. مسلسل متفوق على الأولى ويوتوب

حصد مسلسل “هاينة” الذي يبث حاليا على القناة الأولى، نجاحا بلغة الأرقام، والأمر لا يتعلق بعرضه على التلفاز فقط، وإنما على يوتوب كذلك.

هاينة استطاع، تصدر قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على الأولى، إذ تشير آخر أرقام مركز القياس “سيوميد” أن عدد متابعيه بلغ 4.4 مليون مشاهد.

وقد أنهى المسلسل ذاته سيطرة برامج القناة الثانية على المراتب الخمسة في التصنيف العام للبرامج الأكثر مشاهدة، إذ تموقع في الرتبة الرابعة خلف مسلسلين تركيين وبرنامج مسابقات يبث الجميع على” دوزيم”.

النجاح على مستوى الأرقام، ينعكس كذلك من خلال موقع يوتوب، والذي يصنف حسب معطيات مركز القياس، حلقتين من المسلسل ضمن قائمة” الترند” في المغرب.

ويشارك في المسلسل المذكور كل من زينب عبيد، وأنس الباز، وسعيدة باعدي، وهشام بهلول، ومحمد الشوبي، ومارية لالواز، وأيوب أبوناس، ونعيمة بوحمالة، وصفاء ختامي.

وتدور أحداث المسلسل الجديد حول الطفلة “هاينة”، ذات العشر سنوات، والتي غادرت قريتها لتشتغل خادمة لدى أسرة ميسورة، وتعيش معاناة الألم، والظلم، والاستغلال.