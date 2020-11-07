أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،مساء أمس الجمعة ، عن إصابة لاعبين إثنين في صفوف المنتخب الوطني المحلي بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

وأوضحت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن “المسحة الطبية للفحص عن فيروس كورونا المستجد التي خضعت لها بعثة المنتخب الوطني للاعبين المحليين ،والتي كانت متواجدة بعاصمة دولة النيجر نيامي، كشفت عن إصابة لاعبين ،ويتعلق الأمر بكل من أيوب القاسمي وإسماعيل خافي”.

وأكدت الجامعة “أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة ويواصلان علاجهما بنيامي تحت إشراف طبيب المنتخب الوطني للاعبين المحليين الدكتور عبد الله الصابيري”.

وكان المنتخب الوطني للاعبين المحليين قد حط الرحال مؤخرا في العاصمة النيجرية نيامي حيث خاض مبارتين وديتين أمام منتخبي مالي و النيجر ، وفاز في الاولى بهدف لصفر و تفوق في الثانية بهدفين لصفر .

و يذكر أن هاتين المباراتين تدخلان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى أطوارها بالكاميرون بداية السنة المقبلة.