خلال 24 ساعة.. تساقطات مطرية متفاوتة بـ15 إقليما وعمالة

كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية، مقاييس تساقطات مطرية متفاوتة همت 15 إقليما وعمالة في المملكة، خلال 24 ساعة الماضية.

وسجلت المديرية، أن المملكة عرفت ما بين الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة، إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم السبت، تساقطات بلغت 11 ملمتر بشفشاون، و9 بطنجة، و4 بالجديدة.

كما عرف إقليم العرائش تسجيل 3 ملمتر، فيما سجلت ميلمتران بإليمي تطوان والراشيدية، أما أقاليم الحسيمة والقنيطرة والرباط-سلا والمحمدية والنواصر وتازة وبنسليمان والصويرة، فقد سجلت كلها أقل من ملمتر واحد.