شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 20396 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:17 مساءً, 7 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض سجلت روسيا اليوم السبت 20396 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 5829 إصابة في العاصمة موسكو ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليون و753836.

كما سجلت السلطات وفاة 364 حالة لأسباب متعلقة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 30251 حالة وفاة .

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