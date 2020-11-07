شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تفرض إدارة انتقالية في منطقة تيجراي المضطربة والان نبدء بالتفاصيل

صوت المجلس الأعلى بالبرلمان الأثيوبي اليوم السبت لإنشاء إدارة انتقالية في منطقة تيجراي.

ويمهد التصويت من جانب المجلس الاتحادي لإقالة قيادة منطقة تيجراي وسط تنامي العنف،ويسمح لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد بالتدخل المباشر في شؤون المنطقة.

وتأتي الخطوة عقب استعادة الجيش الإثيوبي السيطرة الكاملة على دنشا وهي إحدى مناطق تجدد العنف في بداية الصراع. وقال آبي أحمد أمس الجمعة إن الجيش كان قد صد بنجاح جهود أحد الأحزاب السياسية المتمردة يقوم بانتفاضة .

وهيمنت جبهة تحرير شعب تيجراي على السياسة الإثيوبية منذ فترة طويلة، لكن منذ تولي آبي المنصب عام 2018، كان على خلاف مع النخب في تيجراي، وطرد العديد منهم من الحكومة.