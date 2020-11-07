ريال مدريد يعلن اصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا

ويواجه ريال مدريد غدًا الأحد، في تمام الساعة 11 بتوقيت بغداد مضيفه فالنسيا على ملعب الأخير "ميستايا"، بقيادة الحكم الإسباني الدولي، جيل مانزانو.

وذكر البيان ان "جميع لاعبي ريال مدريد خضعوا للفحوص الطبية اللازمة لوباء فيروس كورونا قبل مباراة فالنسيا، وأظهرت النتائج إيجابية عينة الثنائي ادين هازارد وكاسيميرو".



وتابع "بينما جاءت عينات جميع اللاعبين الآخرين والطاقم الفني سلبية، وبالتالي، سيغيب الثنائي عن كتيبة المدرب، زين الدين زيدان، في مباراة فالنسيا".