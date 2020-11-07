القبض على ٦ متهمين خرقوا الانبوب الناقل لتهريب النفط في بابل

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم استخبارات شرطة الطاقة من ضبط خرق على انبوب الناقل للنفط ومشتقاته في محافظة بابل قرية كويريش قرب سيطرة الاثار بعد مداهمة موقع يحتوي على خزانات نفطية كبيرة الاحجام مع وجود انبوب حديد ممتد بمسافة ١ كم من الموقع اعلاه الى الانبوب النفطي ١٠ و ١٤ عقدة المربوط به بواسطة جوينات".



واوضحت، أنه تم "القاء القبض على (٦) متهمين في الموقع وبالجرم المشهود اثناء قيامهم بعملية التهريب وبحوزتهم معدات تستخدم للحفر ولعملية الخرق، فضلا عن ضبط بحوزتهم ختومات وسيلات ووصلات تحمل المنتوج النفطي، وقد تم ضبطهم اصوليا وتسليمهم للجهات المختصة بموجب وصل استلام وصيانة الخرق من قبل وزارة النفط فرع بابل".



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