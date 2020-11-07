نائب يخيّر وزير العمل بين الإجابة على طلباته أو الاستضافة في البرلمان

وقال البخاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية لاحظنا انه لا يهتم بالقوائم التي ترسل من قبلنا التي تحمل مشاكل ومعاناة المواطنين وأغلبهم من الخريجين والعاطلين عن العمل، وكبار السن والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة"، مبينا ان "هنالك مئات الأسماء التي رفعها من قبلنا لكنها اهملت دون متابعة مشاكلهم رغم انها ارسلت منذ عدة أشهر".



وأضاف البخاتي، ان "وزير العمل مدعو لتوضيح الاسباب خلف عدم التفاعل بشكل ايجابي مع هذه الطلبات وإهماله الواضح لها طيلة الفترة الماضية"، لافتا الى انه "بحال عدم اجابة الوزير على استفهاماتنا بشأن إهمال الطلبات فسنضطر لتقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب بغية استضافة الوزير في الجلسات المقبلة للاستيضاح منه بشكل مباشر عن الأسباب الحقيقية لعدم التجاوب مع الدعوات البرلمانية في انصاف العوائل الفقيرة والمحتاجة".

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