بعد ارتفاع الإصابات.. فرنسا تشترط اختبار كورونا على المغاربة الراغبين في دخول ترابها

بعد الارتفاع غير المسبوق الذي سجلته البلاد في عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت السفارة الفرنسية بالرباط، الجمعة، عن مراجعة شروط ولوج المسافرين القادمين من المغرب للتراب الفرنسي، ابتداء من 11 نونبر الجاري.

وقالت السفارة الفرنسية، في تدوينة نشرتها في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه سيتعين على المسافرين المغاربة تقديم اختبار لفيروس كورونا “PCR” لا يتعدى تاريخ أخذ العينة ثلاثة أيام.

وأوضحت السفارة، بأن إجبارية إجراء اختبار كورونا، يشمل جميع المسافرين القادمين إلى فرنسا، سواء عبر النقل الجوي أو البحري، مؤكدا أن الأطفال الذين لا يتعدى عمرهم 11 سنة معفيون من إجراء هذا الاختبار.