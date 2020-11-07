طقس اليوم السبت.. أجواء غائمة ورياح معتدلة إلى قوية نوعا ما في بعض المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون الأجواء غائمة بكل من أقصى الشمال الغربي للبلاد، والمنطقة الشرقية والأطلس المتوسط حيث الفرصة لنزول بقايا من القطرات المطرية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الجنوب-الغربي بأقصى الشمال-الغربي والمنطقة الشرقية، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات، وما بين 17 و21 درجة بجنوب البلاد، وما بين 11 و18 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16 درجات بالمرتفعات، وما بين 19 و25 درجة بالشمال والوسط والمنطقة الشرقية، وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و32 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل.