شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا ترتفع إلى 15ر1 مليون حالة في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى نحو 15ر1 مليون حالة، وذلك بحسب بيانات مجمعة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الناجم عن الفيروس، وصل إلى 4 48 ألفا و565 حالة، وتعافي من المرض 2951 مصابا حتى صباح اليوم.