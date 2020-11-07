شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا اليوم السبت 20396 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 5829 إصابة في العاصمة موسكو ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى مليون و753836. كما سجلت السلطات وفاة 364 حالة لأسباب متعلقة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 30251 حالة وفاة .

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