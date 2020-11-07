شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى في انفجار قنبلة بالعاصمة الإفغانية والان نبدء بالتفاصيل

لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم اليوم جراء انفجار قنبلة مغنطيسية في العاصمة الافغانية كابول .

وذكرت الشرطة الافغانية أن قنبلة مغنطيسية ملتصقة بمركبة انفجرت في منطقة الشرطة التاسعة، و أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم صحفي بارز .

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن .