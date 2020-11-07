شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى في انفجار قنبلة بالعاصمة الإفغانية والان نبدء بالتفاصيل
لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم اليوم جراء انفجار قنبلة مغنطيسية في العاصمة الافغانية كابول .
وذكرت الشرطة الافغانية أن قنبلة مغنطيسية ملتصقة بمركبة انفجرت في منطقة الشرطة التاسعة، و أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم صحفي بارز .
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن .
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