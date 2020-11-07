شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتشهد الولايات المتحدة أرقاما قياسية في حالات الإصابة اليومية هذا الأسبوع، وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 120 ألف حالة إصابة يوم الجمعة وحده.
وكان ميدوز، مع ترامب يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات، في اجتماع مع موظفي الحزب الجمهوري.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.