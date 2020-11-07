الجبهة العراقية تعتبر قانون الانتخابات بصيغته الحالية 'بوابة للتزوير'

دعت الجبهة العراقية، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح الى اعداد وارسال مسودة جديدة لمشروع تعديل لقانون انتخابات مجلس النواب، تتضمن اعتماد النظام البايومتري بشكل حصري في الانتخابات المقبلة، معتبرة الصيغة الحالية "بوابة للتزوير".

وقال المتحدث باسم الجبهة النائب محمد الخالدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قانون الانتخابات هو الخطوة الاولى والاهم في طريق الاصلاح والتغيير الذي طالبت به الجماهير وقدمت التضحيات وسالت الدماء من اجل تحقيقه"، مبينا انه "للاسف الشديد فان القوى التي اعتاشت على التزوير واسست عروشها على سرقة اصوات الجماهير استطاعت بشكل او باخر الالتفاف على اصل القانون وصياغته بالشكل الذي يسمح لها بتزوير نسبة معينة من الاصوات تسمح لها بالعودة الى قبة البرلمان المقبل من خلال اعتماد البطاقات الاعتيادية مع البايومترية".



واضاف الخالدي، ان "الجبهة العراقية لم تكن تتمنى من رئيس الجمهورية المصادقة على القانون، وكان الاصح حينها رفض المصادقة عليه في موقف وطني يقطع الطريق على دعاة التزوير"، لافتا الى ان "موقف رئيس الجمهورية لم يكن واضحا خلال المصادقة على القانون وما نعتقده منه هو اعادة النظر في موقفه وصياغة مسودة مشروع تعديل للقانون يتم تضمينها التصويت البايومتري حصرا والغاء البطاقة الاعتيادية لقطع الطريق على التزوير والانسجام مع مطالب الجماهير وراسالها بأسرع وقت الى مجلس النواب".



واكد الخالدي، ان "اعتماد القانون بصيغته الحالية هو اعلان رسمي وبشكل مسبق بان الانتخابات المقبلة سيتم تزويرها بنسبة لا تقل عن نصف المقاعد، وهو التفاف وخيانة لدماء الشهداء الذين سقطوا في ساحات التظاهر وعلى الجماهير الوقوف بقوة معنا في المطالبة بتعديل القانون واعتماد النظام البايومتري فقط بحال ارادت الجماهير عدم ضياع جهودها وتضحياتها قبل فوات الاوان وتحقيق المزورين لاهدافهم".