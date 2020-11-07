العمليات المشتركة تدخل على خط التحقيق بأحداث تظاهرات الأمس في البصرة

أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، السبت، عن مشاركة لجان من قيادة العمليات المشتركة، في التحقيق الجاري بالأحداث التي رافقت تظاهرات يوم أمس في المحافظة، وأسفرت عن مقتل متظاهر.
وأضاف أن "لجان التحقيق توصلت إلى النتائج النهائية وسيتم الإعلان عن الجاني اليوم خلال الساعات المقبلة"، مؤكداً بالقول: "لا نساوم على أبناء مدينتنا".
وأشار مدنف إلى "وصول لجان من العمليات المشتركة لوزارة الدفاع العراقية للمشاركة في مجريات التحقيق".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن اليوم السبت، عن اعتقال المتهم بقتل المتظاهر عمر فاضل، فيما أكد أن الدولة “لن تتساهل” مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.
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