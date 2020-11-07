العمليات المشتركة تدخل على خط التحقيق بأحداث تظاهرات الأمس في البصرة

وقال مدنف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نطمئن أبناء وشباب محافظة البصرة وعائلة الشهيد بأن القوات الأمنية حريصة كل الحرص على توضيح الحقيقة وتقديم الجاني إلى القضاء"، وذلك تعليقاً على مقتل المتظاهر عمر فاضل.وأضاف أن "لجان التحقيق توصلت إلى النتائج النهائية وسيتم الإعلان عن الجاني اليوم خلال الساعات المقبلة"، مؤكداً بالقول: "لا نساوم على أبناء مدينتنا".

وأشار مدنف إلى "وصول لجان من العمليات المشتركة لوزارة الدفاع العراقية للمشاركة في مجريات التحقيق".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن اليوم السبت، عن اعتقال المتهم بقتل المتظاهر عمر فاضل، فيما أكد أن الدولة “لن تتساهل” مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.