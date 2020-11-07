الشرطة المجتمعية تمنع فتاة من الانتحار في ذي قار

وقالت في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز الشرطة_المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية بمحافظة ذي قار تمكنت من إقناع فتاة بعمر الـ 16 عاما بالعدول عن فكرة الانتحار، بعد ورود مناشدة لها من مواطنين بوجود فتاة تروم الانتحار من على جسر النصر بالمحافظة".



وتابعت، "الأمر الذي دعا الشرطة المجتمعية الى التحرك الفوري لموقع الفتاة واقناعها والتوجه بها لمقر الشعبة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لها ، والوقوف على الأسباب التي دعتها للإقدام على الانتحار، وقد تم تسليمها لذويها بعد أن وجهتهم الشرطة المجتمعية برعاية ابنتهم وحل مشاكلها بالطرق الودية".

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