فيروس كورونا يصيب مدرب ومدافع 'عندليب الفرات'

وذكر النادي في بيان ان "إدارة نادي نفط الوسط الرياضي، تتمنى الشفاء العاجل الى مدرب فريق كرة القدم الكابتن جمال علي بعد ثبوت اصابته بفايروس كورونا".

واضاف ان "الادارة تتمنى ايضاً الشفاء العاجل الى لاعب فريق كرة القدم فيصل جاسم بعد اصابته بفايروس كورنا"، متمنيا بالقول "العندليب ينتظر عودتك السريعة للفريق".