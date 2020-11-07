2020-11-07 | 09:59
1,071 مشاهدة
اعلن ناي نفط الوسط الرياضي، اصابة مدرب ومدافع فريقه الكروي بفيروس كورونا المستجد.
وذكر النادي في بيان ان "إدارة نادي نفط الوسط الرياضي، تتمنى الشفاء العاجل الى مدرب فريق كرة القدم الكابتن جمال علي بعد ثبوت اصابته بفايروس كورونا".
واضاف ان "الادارة تتمنى ايضاً الشفاء العاجل الى لاعب فريق كرة القدم فيصل جاسم بعد اصابته بفايروس كورنا"، متمنيا بالقول "العندليب ينتظر عودتك السريعة للفريق".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يصيب مدرب ومدافع 'عندليب الفرات' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.