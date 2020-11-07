بدء التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات "النواب" المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بمرحلتها الثانية في 13 محافظة في تمام التاسعة صباحا بـ9468 لجنة فرعية.

وتستمر عملية التصويت، التي تتم وسط إجراءات وتدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حيث يحق التصويت لنحو 29.4 مليون ناخب بالمرحلة الثانية في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويشرف على الانتخابات 12 ألف قاض أساسي واحتياطي، يباشرون أعمالهم، وفق معايير الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.





وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إجراءاتها الوقائية لإدارة يومي التصويت والفرز وفق المعايير والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها تطهير وتعقيم المقار واللجان الانتخابية، فضلا عن توفير الكمامات الطبية، وإلزامية ارتدائها لكافة أطراف العملية الانتخابية.

وتتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.





ويتنافس في انتخابات المرحلة الثانية على المقاعد المخصصة لانتخابات النظام الفردي نحو 2085 مرشحا في 70 دائرة فردية.



وفي نظام القوائم الانتخابية يتنافس 284 مرشحا في دائرتين هما الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وجرى تخصيص 100 مقعد لها، وتضم الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وتم تخصيص 42 مقعدا لها.







وقال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، في بيان، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات جميع الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتتابع على مدى الساعة إعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.



وأشار إلى إقامة مظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أنه تم رفع درجة الاستعداد في مديريات الخدمات في المحافظات الـ13 لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية.





كما أعلنت نقابة الصحفيين تشكيل غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية أعضاء مجلس النقابة حسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر ومحمد يحيى يوسف.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم إن ذلك يأتي لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المقررة بداخل مصر يومي السبت والأحد 7 و8 من شهر نوفمبر الحالي، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم.

وأضافت نقابة الصحفيين أن الغرفة تعمل على مدار الساعة، خلال يومي الانتخابات، ويستمر عملها حتى الانتهاء من فرز الأصوات.

