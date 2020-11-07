مقتل 3 مدنيين في انفجار بكابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 أشخاص بينهم صحفي بارز يدعى ياما سياووش، السبت، فى انفجار قنبلة بالعاصمة الأفغانية كابول وفقا للشرطة.

وقال فردوس فارمارز، المتحدث باسم قائد شرطة كابول، إن قنبلة مغناطيسية ملتصقة بمركبة انفجرت فى منطقة الشرطة التاسعة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم الصحفى.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الشهر الماضي، مقتل 14 وإصابة اثنين آخرين من عناصر طالبان خلال إحباط هجوم للحركة بولاية بلخ شمالي البلاد.

وقالت الوزارة في بيانها إن قوات "سلاح الجو الأفغاني استهدفت مجموعتين من حركة طالبان كانتا تخططان لمهاجمة مواقع تابعة لقوات الأمن وتم تدمير كميات كبيرة من أسلحة طالبان واثنين من معاقلهم".

وتستمر أعمال العنف رغم تأكيد طالبان خلال المحادثات مع واشنطن والحكومة الأفغانية أنها ستخفض الهجمات وتقلل الإصابات.