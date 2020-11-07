الشيوخ الأمريكي.. جولة إعادة في جورجيا يناير المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسفرت نتائج الانتخابات على المقعد الثاني لولاية جورجيا الأمريكية في مجلس الشيوخ عن جولة إعادة في 5 من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وفشل الجمهوري الحالي ديفيد بيرديو في الفوز بنسبة 50 في المئة من الأصوات اللازمة ليعلن فوزا صريحا وسيواجه المنافس الديمقراطي جون أوسوف.

وهو سباق من المرجح أن يلعب دورا حاسما في تحديد السيطرة على الغرفة العليا بالكونجرس.

السباق الآخر في مجلس الشيوخ، بين الجمهورية الحالية كيلي لوفلر وخصمها الديمقراطي رافائيل وارنوك، ستحسمه أيضًا جولة إعادة في نفس اليوم.

وفاز كل حزب حتى الآن بـ 48 مقعدًا في مجلس الشيوخ من بين 100 مقعد متاح، لكن من المتوقع أن يفوز الجمهوريون في السباقين الآخرين غير المعلنين في ولايتي نورث كارولينا وألاسكا.

لكن في حال تمكن الديمقراطيون من الفوز بمقاعد ولاية جورجيا، سينقسم المجلس إلى 50 – 50 ليصبح نائب الرئيس هو الصوت الحاسم في أي اقتراع.

بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالبيت الأبيض، سيعني هذا أن نائبته كامالا هاريس ستكون صوت الحسم بمجلس الشيوخ.

أما إذا فاز الرئيس دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية، فسيكون الفيصل بالمجلس هو نائبه الحالي مايك بنس.