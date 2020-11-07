أسامة النجيفي يلعب دورا كبيراً في تمكين تركيا داخل العراق 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعتبر أسامة النجيفي، القيادي الإخواني العراقي، ذراع تركيا في العراق، وكشف فيديوجراف بأن هناك أسباب عدة تجعله مؤيد لإعادة إحياء جماعة الإخوان بالعراق وهي أن أسامة النجيفي ذو الخلفيات الحزبية التي لها صلة بالإخوان المسلمين، وينحدر النجيفي من أصول حزبية إخوانية ويرتبط مع حزب العدالة التركي بمصالح اقتصادية ، له علاقة قوية بالجماعة فترشح على قوائمه شغل منصب وزير الصناعة عام 2005.



كما يلعب أسامة النجيفي دورا في تمكين تركيا داخل العراق و يعد بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في محافظة نينوى العراقية، ويساعد أنقرة في أهدافها الطامحة في السيطرة على محافظة نينوى و يتحرك لحشد الضغوط على الكاظمي كي يتغاضى عن التصعيد التركي ضد العراق و يستعين بالزعيم الكردي مسعود البارزاني لمضاعفة الضغوط على الكاظمي، والهدف عدم تعليق التبادل التجاري مع تركيا حتى لا تخسر نحو 16 مليار دولار سنويا ، ولم يتقرب لـ" النجيفي" سوء الإخوان وتركيا.. فإلى متى سيخدم أطماعهم في العراق

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