شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: الأزمة السورية بحاجة إلى مقاربة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ عدن قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، نور قرقاش، إن الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة.

وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: لا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي. وأكد الوزير الإماراتي أن التوجه والدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية. وختم قرقاش تغريدته بالقول: دون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة.

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