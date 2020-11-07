إشهار فرع الاتحاد المصري لتنس الطاولة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن بهاء الدين شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، الانتهاء من إشهار فرع الاتحاد المصري لتنس الطاولة بالمحافظة.

وقال بهاء في بيان صحفي، إن المديرية انتهت من الإجراءات الخاصة بإنشاء وإشهار الفرع، وتشكيل مجلس الإدارة، ما يسهم بشكل مباشر في نشر اللعبة بشتى ربوع المحافظة وتبني المواهب وصقلها من خلال الكوادر المدربة.

وأضاف مدير المديرية، أن مجلس إدارة الفرع بالوادي الجديد، يتكون من أسعد فرح "رئيسًا"، وكل من محمود فريد فخري، محمد سالمان مسلم، أحمد عبد العال بدوي، ومينا سمير عطا الله، أعضاء مجلس إدارة.