إصابة 8 أشخاص اصطدمت سيارتهم بشجرة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان: أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بشجرة بالطريق الزراعى "بني سويف- القاهرة". تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، باصطدام سيارة بشجرة على الطريق الزراعي بالواسطى. وأسفر الحادث عن إصابة كل من سعاد محمد عبدالتواب 24 عامًا، ومحمد حسين شحاتة 43 عامًا، وأمنية كمال محمد 17 عامًا، وندى أبوسيف سليمان 17 عامًا، وأحمد عبدالحليم حسن 69 عامًا مزارع، وإسراء سيد عبدالحليم 17 عامًا "طالبة"، ومحمد عبدالعال عبدالحليم 39 عامًا، عامل، ونادية صلاح محمد 50 عامًا ربة منزل. جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

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