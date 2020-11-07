من السلوم للقاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال ـ24 ساعة مقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن الأمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة، والتي تشمل سقوط أمطار غزيرة على السواحل الغربية من السلوم وحتى الإسكندرية وتمتد إلى محافظة البحيرة.
وأضافت الهيئة، إن الأمطار أيضًا تكون متوسطة إلى غزيرة على شمال الدلتا والسواحل الشرقية تمتد متوسطة إلى الوجه البحرى وخفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى.
وجاءت خريطة أماكن الأمطار على النحو التالي:
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