الإشادة بمستوى التنفيذ.. وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري بتنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، مشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتايجر جورج، بدولة تنزانيا، يرافقه اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي إلكتريك"، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، ومسؤولو شركتَي "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك".

وأكد الجزار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع سير العمل بالمشروع بشكل دوري، موضحًا أن الزيارة تأتي للاطمئنان على معدلات تنفيذ الأعمال المختلفة بالمشروع، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين واهتمام مصر بالشأن الإفريقي، ولتنفيذ هذا المشروع المهم للشعب التنزاني، نظرًا للدور المقرر للسد والمحطة في توفير الطاقة الكهربائية لدولة تنزانيا، ودفع معدلات التنمية بها.

وأشاد وزير الإسكان بمستوى تنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية، منذ بدايته في ديسمبر 2018 والتعاون المستمر بين الجانبَين المصري والتنزاني لحل أي معوقات تواجه التنفيذ، موضحًا أن المشروع يتولى تنفيذه تحالف مصري مكون من شركتَي "المقاولون العرب" و"السويدى إلكتريك"، بتكلفة تبلغ 2.9 مليار دولار.

وعقد الجزار اجتماعًا موسعًا لاستعراض حجم الأعمال المنفذة بالمشروع حتى الآن، وتجول ومرافقوه لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالسد الرئيسي بالمشروع، ونفق تحويل مسار النهر، والذي تم الانتهاء منه بالكامل، ومن المتوقع أن يتم تحويل مسار النهر خلال هذا الشهر.

وتوجه الوزير ومرافقوه إلى منطقة مأخذ المياه؛ حيث يوجد 3 أنفاق لنقل المياه من الخزان إلي التوربينات، وكذا محطة توليد الكهرباء، وتحتوي على ٩ توربينات؛ حيث تفقدوا أعمال حفر وتفجير الصخر بالمحطة، والتي بلغت حتى الآن نحو ٢ مليون م3، بالإضافة إلى أعمال الخرسانات وتثبيت جوانب الحفر.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن المشروع يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجي، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد على نهر روفيجي بطول 1025 مترًا عند القمة بارتفاع 131 مترًا بسعة تخزينية تبلغ نحو ٣٤ مليار م3، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وكبرى مدن دولة تنزانيا)، وستكون المحطة هي الأكبر في تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجاوات/ ساعة سنويًّا، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية؛ حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن المشروع يشتمل على إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسي، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ، ونفق بطول 660 مترًا لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبري خرساني دائم، و2 كوبري مؤقت على نهر روفيجي، وتتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع.