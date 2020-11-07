محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:
أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، عن إجراء الكشف الطبي والفحوصات لـ 104543مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم السبت، في بيان صحفي، إنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي 3 أشهر.
وأوضح محروس، أنه يجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مسًاء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف على 104 آلاف مواطن بـ"100 مليون صحة" في الوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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