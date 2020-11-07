محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين: شهدت لجان قرى المرشحين لانتخابات النواب في القليوبية، تواجد أنصارهم منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم. وفتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزًا انتخابيًا بكافة أنحاء محافظة القليوبية، موزعة على 11 مركزًا ومدينة وحي، أبوابها اليوم السبت، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، والبالغ عددهم 3 ملايين و278 ألف و78 ناخبًا.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إقبال على التصويت بقرى مرشحي مجلس النواب بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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