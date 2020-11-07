بالصور.. إقبال الناخبين على لجان النواب بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت عددًا من لجان انتخابات النواب في قرى ومدن دمياط خلال الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع، إقبالا من المواطنين، وتوافد الناخبين بشكل ملحوظ بلجان فارسكور ومركز دمياط، فيما خلت لجان رأس البر ودمياط الجديدة من المواطنين.

وتوافد المئات من أهالي دمياط، على لجان الناصرية بفارسكور، والركابية وكفر البطيخ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وشهدت بعضها زحامًا خصوصا في لجان مركز كفر سعد.

من جانبها، تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال غرفة عمليات الديوان العام لمتابعة العملية الانتخابية، وحثت الناخبين على المشاركة في عملية التصويت.