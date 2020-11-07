بعد هجوم فيينا... النمسا تغلق "مساجد متطرفة"

أمر وزيرا الداخلية والاندماج النمساويين، اليوم الجمعة، بإغلاق مساجد وصفوها بـ "المتطرفة". وفقا "لسكاي نيوزعربية"، فإن وكالة الأنباء النمساوية أكدت أن قرار وزيري الداخلية والاندماج بإغلاق "مساجد متطرفة" جاء بعد "هجوم فيينا الدامي" الذي راح ضحيته 4 أشخاص.

وذكرت الوكالة أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحق. وكان تنظيم داعش قد أعلن، الثلاثاء الماضي، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع، الاثنين، في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك من خلال بيان بثه عبر قنواته على تطبيق تلغرام.

وفي يوم الثلاثاء أيضا، عقد وزير داخلية النمسا، كارل نيهامر، مؤتمرا صحفيا قال فيه إن الشرطة النمساوية اعتقلت 14 شخصا على صلة بالمشتبه به الرئيسي في هجوم فيينا الدامي الذي وقع مساء الاثنين.

وأضاف الوزير أن المهاجم الذي قتل 4 أشخاص وأصاب 22 آخرين في فيينا، تم تحييده من قبل الشرطة المسلحة في غضون 9 دقائق، مضيفا أنه دون التدخل السريع، كان من الممكن أن يصبح الحادث أسوأ، حسبما نقلت وكالة "رويترز".