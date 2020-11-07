أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، إقالة رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في فيينا، بعد اكتشاف ورود معلومات عن منفذ هجوم فيينا، وعدم التعامل معها بشكل مناسب.

وقالت السلطات النمساوية، إن معلومات استخباراتية من سلوفاكيا كان بوسعها منع الهجوم، ولكن لم يتم التعامل بشكل مناسب مع المعلومات الاستخباراتية عن منفذ هجوم فيينا.

وشدد وزير الداخلية النمساوي، على أن هناك أخطاء غير مقبولة أدت لوقوع هجوم فيينا.

أعلنت السلطات النمساوية، اليوم الجمعة، إغلاق بعض المساجد المرتبطة بالتطرف، على خلفية هجوم فيينا، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل. وأكدت وزارة الداخلية النمساوية، أنها أغلقت بعض المساجد التي لها علاقة بالتطرف.