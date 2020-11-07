الداخلية العراقية تعلن القبض على قاتل أحد المتظاهرين بالبصرة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على قاتل المتظاهر الذي فارق الحياة أمس جراء تعرضه لإطلاق نار في محافظة البصرة.



وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) - "أن القوات الأمنية وفي إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال

تظاهرات ساحة البحرية يوم أمس الجمعة، تمكنت من إلقاء القبض على القاتل الذي اعترف صراحة بجريمته"، مضيفة أنه تم إجراء التحقيقات الأولية معه تمهيدا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.



