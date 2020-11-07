تايلاند تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند، اليوم /السبت/ 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3 آلاف و830 حالة.



وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية أن الإصابات التي تم تسجيلها اليوم من بينها حالة من محافظة كرابي التايلاندية و9 عائدين من 7 بلدان أجنبية،

إلى جانب مواطنين اثنين من ميانمار.



وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي في الوقت الذي وافقت فيه السلطات الصحية على تخفيض مدة الحجر الصحي في البلاد من 14 يوما إلى 10 أيام.