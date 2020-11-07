تايلاند تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت تايلاند، اليوم /السبت/ 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3 آلاف و830 حالة.
إلى جانب مواطنين اثنين من ميانمار.
وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية أن الإصابات التي تم تسجيلها اليوم من بينها حالة من محافظة كرابي التايلاندية و9 عائدين من 7 بلدان أجنبية،
وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي في الوقت الذي وافقت فيه السلطات الصحية على تخفيض مدة الحجر الصحي في البلاد من 14 يوما إلى 10 أيام.
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