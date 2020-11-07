أهم ما أوردته الصحف الفلسطينية اليوم

سلطت الصحف الفلسطينية الضوء على تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل ثلاثة وفيات و681 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 895 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية وفقاً لوكالة انباء السعودية.

وعلى صعيد التطورات أبرزت تطورات

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط واختناق العشرات بالغاز المسيل للدموع فيما اقتحم مئات المستوطنين الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



ومن ناحية أخرى تناولت صحف فلسطين دوليًا استمرار عد الأصوات التي وصلت عبر البريد في الولايات الأميركية وستحسم نتيجة سباق الرئاسة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن و منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا .