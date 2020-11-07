أبرز ما تتناولة الصحف السودانية اليوم

سلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على العديد من الموضوعات أبرزها تأكيد الائتلاف الحاكم في السودان بأن إجازة مجلسي السيادة والوزراء لاتفاق السلام السوداني الذي تم توقيعه في جوبا موخرا غير كافية وأن المجلس التشريعي في حال تشكيله يمكنه تعديل الاتفاق وفقاً لوكالة أنباء السعودية .



كما أشارت من ناحية أخرى إلى موافقة الاتحاد

الأوروبي على تقديم مساعدات إضافية بقيمة 17.2 مليون يورو للسودان والصومال وجنوب السودان لدعم جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد .

وسلطت صحف السبت الضوء على دعوة المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية

كجماعة إرهابية وإدانة الجرائم والأعمال الإرهابية والانتهاكات، التي تمارسها بحق المدنيين.

كما حذرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي أمس من أن دول بوركينا فاسو وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا واليمن معرضة لخطر المجاعة.



وعلى صعيد التطورات تناولت الصحف على ادنة الحكومة الأردنية قيام السلطات الإسرائيلية بهدم مساكن الفلسطينيين في التجمُّع السكاني بحمصة البقيعة بالأغوار المحتلة.



ومن ناحية أخرى تم إعلان وفدا الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية توصلهم إلى تفاهمات سياسية.