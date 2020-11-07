انخفاض عدد وكالات السفر الخارجي بكوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى منذ 4 سنوات

انخفض عدد وكالات السفر الخارجي في كوريا الجنوبية

إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات هذا العام، وذلك بسبب قيود السفر الناجمة عن فيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن هناك فقط 8 آلاف و963 وكالة سفر خارجي في كوريا الجنوبية

في نهاية سبتمبر الماضي، أي أنها انخفضت بنسبة 5.3% مقارنة بأوائل هذا العام، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن جمعية السياحة الكورية الجنوبية.ويمثل هذا الرقم الأدنى منذ ديسمبر 2016، حين بلغ عدد وكالات السفر الخارجي 8,948 وكالة.من جانبهم، قال مراقبو الصناعة إن الانخفاض في عدد وكالات السفر التي تركز على الرحلات الخارجية كان نتيجة لقيود السفر التي فرضها الوباء والتي جعلت من المستحيل عليها بيع برامجها للرحلات السياحية الخارجية.ومع عدم وجود علامات فورية على تحسن وضع فيروس كورونا في الأفق، تسعى بعض وكالات السفر الكبرى إلى تقليص أو تعديل أعمالها للرحلات الخارجية.