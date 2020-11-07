بايدن: سأفوز بالرئاسة ومُنحت التفويض لمواجهة كورونا والعنصرية

جدد المرشح الديموقراطي جو بايدن يوم الجمعة إنه سيفوز برئاسة الولايات المتحدة مع تزايد تقدمه على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في الولايات الحاسمة.



وقال بايدن: "الأرقام تخبرنا ... إنها قصة واضحة ومقنعة: سنفوز بهذا السباق"، بحسب "رويترز"، مضيفا أنه هو ونائبته كاملا هاريس التقيا بالفعل مع خبراء مع استعدادهما لدخول البيت الأبيض.



وتم الترتيب أصلا كي تكون كلمة بايدن احتفالا بالفوز، لكنه غير موقفه في ظل عدم وجود إعلان رسمي أو على الأقل شبه نهائي لنتائج الانتخابات.



ومع ذلك فقد كانت كلمته بمثابة تحد حاد لترامب، وظل الرئيس ترامب بعيدا عن الأنظار في البيت الأبيض يوم الجمعة حيث عزز بايدن تقدمه في الولايات الأربع التي ستقرر النتيجة وهي بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا ونيفادا.



وقال بايدن، الذي يتقدم على ترامب بنحو 4.1 ملايين صوت على مستوى البلاد من أصل 147 مليون صوت، إن الأميركيين منحوه تفويضا لمواجهة جائحة فيروس كورونا والاقتصاد المتعثر وتغير المناخ والعنصرية الممنهجة.



وقال بايدن: "لقد أوضحوا أنهم يريدون أن تتوحد البلاد ، لا أن تستمر في التفكك".



وعبر عن أمه في أن يخاطب الأميركيين مرة أخرى اليوم السبت.



ولم يُظهر ترامب أي علامة على استعداده للتنازل حيث رفعت حملته سلسلة من الدعاوى القضائية التي قال خبراء قانونيون إنها من غير المرجح أن تغير نتيجة الانتخابات.



ووصف أحد مستشاري ترامب استراتيجية التقاضي الخاصة بالحملة حتى الآن بأنها تسودها الفوضى وغير منظمة. وقال مسؤول جمهوري آخر إنه من المشكوك فيه أن تؤدي الدعاوى القضائية إلى فوز ترامب، وفقا لـ"رويترز".



وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن "هذا السباق انتهى والشخص الوحيد الذي لا يرى ذلك هو دونالد ترامب".



وكالات

