حالات الإصابة المؤكدة بفيروس “كوفيد-19” في إفريقيا تصل 1,84 مليون حالة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في القارة الإفريقية 1.842.463 مع وصول عدد الوفيات بها إلى 44.843 حتى بعد ظهر امس الجمعة، حسبما ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وتعافى إجمالي 1.542.849 شخصا من الإصابة بالمرض في جميع أنحاء القارة حتى الآن، وفقا للمركز.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المركز أن أكثر الدول الإفريقية تضررا من المرض من حيث عدد الحالات الإيجابية، تشمل جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا.
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