شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يتدخل.. العاصفة إيتا تودي بحياة 100 في جواتيمالا والان نبدء بالتفاصيل

قفز عدد القتلى جراء العاصفة المدمرة إيتا في أمريكا الوسطى يوم الجمعة بعد وصول الجيش في جواتيمالا إلى قرية جبلية نائية حيث تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات طينية أدت إلى مقتل ما يقدر بنحو 100 شخص.

وقال روبين تيليز المتحدث باسم الجيش الجواتيمالي إن قتلى كثيرين دفنوا في منازلهم بقرية كويجا النائية في منطقة ألتا فيراباز الوسطى حيث ابتلعت الانهيارات الطينية نحو 150 منزلا.

وأظهر مقطع مصور بثه الجيش الجنود وهم يحاولون الوصول إلى كويجا وهم يضطرون إلى الخوض عبر مستنقع من الطين بمساعدة حبال. وأظهرت لقطات من جزء آخر من جواتيمالا قوارب تنقل القرويين في المناطق التي غمرتها الفيضانات ورجال الإنقاذ وهم يحملون الأطفال على ظهورهم ويخوضون في المياه.