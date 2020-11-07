شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يتدخل.. العاصفة إيتا تودي بحياة 100 في جواتيمالا والان نبدء بالتفاصيل
وقال روبين تيليز المتحدث باسم الجيش الجواتيمالي إن قتلى كثيرين دفنوا في منازلهم بقرية كويجا النائية في منطقة ألتا فيراباز الوسطى حيث ابتلعت الانهيارات الطينية نحو 150 منزلا.
وأظهر مقطع مصور بثه الجيش الجنود وهم يحاولون الوصول إلى كويجا وهم يضطرون إلى الخوض عبر مستنقع من الطين بمساعدة حبال. وأظهرت لقطات من جزء آخر من جواتيمالا قوارب تنقل القرويين في المناطق التي غمرتها الفيضانات ورجال الإنقاذ وهم يحملون الأطفال على ظهورهم ويخوضون في المياه.
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