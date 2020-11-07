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مصر.. انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية

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يتوجه المصريون إلى مراكز الاقتراع اليوم السبت للتصويت في المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية والتي يتوقع أن تسفر عن هيئة تشريعية يهيمن عليها موالون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتجري المرحلة الثانية على مدى يومين اليوم وغدا الأحد في المحافظات الـ13 المتبقية، ومن بينها العاصمة القاهرة ، ويتم من خلالها تحديد الـ 284 مقعدا المتبقية.

وهناك نحو 30 مليون ناخب مؤهل للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، والتي ستفتح أبوابها لمدة 12 ساعة من الساعة 9 صباحا وحتى التاسعة مساء.

وبلغت نسبة إقبال الناخبين في المرحلة الأولى 06ر28 %، وفقا للسلطات الانتخابية. ويبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا، من بينهم 28 عضوا يختارهم الرئيس.

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