شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل
وتجري المرحلة الثانية على مدى يومين اليوم وغدا الأحد في المحافظات الـ13 المتبقية، ومن بينها العاصمة القاهرة ، ويتم من خلالها تحديد الـ 284 مقعدا المتبقية.
وهناك نحو 30 مليون ناخب مؤهل للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، والتي ستفتح أبوابها لمدة 12 ساعة من الساعة 9 صباحا وحتى التاسعة مساء.
وبلغت نسبة إقبال الناخبين في المرحلة الأولى 06ر28 %، وفقا للسلطات الانتخابية. ويبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا، من بينهم 28 عضوا يختارهم الرئيس.
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