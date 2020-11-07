شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الهند تصل إلى 8.5 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل
وتحتل الهند المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم لكنها تشهد انخفاضا مطردا في عدد الحالات منذ سبتمبر أيلول على الرغم من بدء موسم الأعياد الهندوسية.
وقالت الوزارة إن عدد حالات الوفاة ارتفع 577 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 125562.
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