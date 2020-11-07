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إصابات كورونا في الهند تصل إلى 8.5 مليون حالة

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أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم السبت تسجيل 50356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8.46 مليون حالة.

وتحتل الهند المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم لكنها تشهد انخفاضا مطردا في عدد الحالات منذ سبتمبر أيلول على الرغم من بدء موسم الأعياد الهندوسية.

وقالت الوزارة إن عدد حالات الوفاة ارتفع 577 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 125562.

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