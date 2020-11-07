الداخلية تعلن القبض على قاتل المتظاهر في البصرة

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية وفي إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة البحرية يوم أمس الجمعة، تمكنت من القاء القبض على القاتل الذي اعترف صراحة بجريمته".وأضافت أنه تم "إجراء التحقيقات الأولية معه تمهيدا لاحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وكانت قيادة عمليات البصرة، أعلنت أمس الجمعة، عن توصلها لنتائج أولية بشأن قتل مواطن قرب ساحة التظاهر.